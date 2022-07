Besnik ndaj klubit, mbrojtësi i Liverpool rinovon kontratën

Edhe pse luajti shumë pak sezonin që lamë pas, Joe Gomez i qëndron besnik Liverpool duke rinovuar kontratën.

Bëhet fjalë për një marrëveshje, e cila në parim është afatgjatë.

25 vjeçari ka një jetë te Liverpool dhe trajneri Klopp e vlerëson maksimalisht atë për kontributin që jep sa herë aktivizohet.

Mbrojtësi falë Klopp fitoi dhe një vend në Kombëtaren angleze. /albeu.com/

We’re delighted to announce that @J_Gomez97 has signed a new long-term contract with the Reds 🙌

— Liverpool FC (@LFC) July 7, 2022