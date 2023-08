Besiktas shumë i fortë për Tiranën, bardheblutë eleminohen nga Conference League mes flakadanëve

Ashtu si në Stamboll, “shqiponjat” turke të Besiktas kanë arritur të gjejnë sërish fitoren ndaj “bardhebluve” të Tiranës, kësaj radhe me rezultatin e pastër 0 me 2, duke mbyllur këtë përplasje me rezultatin e përgjithshëm 5 me 1.

Ndeshja nisi me incidente, ku vetëm pak sekonda para nisjes së përballjes, tifozët e Besiktas filluan të sulmonin, tifozët e Tiranës të pranishëm në tribunat e “Air Albania”, mirëpo situata u qetësua shpejt nga stjuartët dhe forcat e rendit, duke vijuar kështu ndeshjen në normalitet.

Pjesa e parë nuk shkoi dhe aq mirë për “bardheblutë”, të cilët pavarësisht se po sulmonin gjatë gjithë kohës portën turke, dëmtimi i portierit, Gentian Selmani dhe “katalizatorit” të mesfushës, Ardit Deliu uli goxha ritmin e lojës së Tiranës.

Me nisjen e pjesës së dytë, vjen dhe dominimi i turqve, të cilët fillimisht gjetën rrugën e rrjetës, me anë të ganezit Daniel Amartey, në minutën e 57’-të të sfidës e më pas me “bomberin” kamerunas, Vincent Aboubakar në minutën e 75’-të të sfidës, duke eleminuar kështu nga faza kualifikuese “bardheblutë” e Tiranës.

Në fazën e tretë kualifikuese të Ligës së Konferencës, “shqiponjat” e Besiktas do të përballen me azerët e Neftci Baku, përballje që do të zhvillohen më 10 gushtë dhe 17 gusht.