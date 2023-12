Besiktas përjashton nga ekipi pesë lojtarë për shkak të paraqitjeve të dobëta

Gjiganti turk Besiktas, përmes një njoftimi zyrtar ka njoftuar se ata kanë përjashtuar nga ekipi pesë lojtarë të ekipit të parë, për shkak të ‘paraqitjeve të dobëta’ të tyre.

Pesë lojtarët që janë përjashtuar nga skuadra janë Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal, Jean Onana dhe Valentin Rosier.

Aboubakar ka qenë një lojar shumë i rëndësishëm për ekipin turk gjatë viteve të fundit dhe është kapiten i kombëtares së Kamerunit. Ai ka shënuar 17 gola në 28 ndeshje në elitën e futbollit turk, që prej se u transferua nga Al-Nassr gjatë afatit kalimtar të janarit.

Kulübümüzden Bilgilendirme Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana’nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları… pic.twitter.com/kbUGlNFDgb — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 11, 2023

Eric Bailly në anën tjetër iu bashkua klubit nga Stambolli këtë verë pas një aventure me Manchester United, ndërsa ish-lojtari i Leicesterit, Rachid Ghezzal, së bashku me Jean Onana dhe Valentin Rosier janë emra që po ashtu kanë kontribuar në ekip dhe nuk pritej që të përjashtoheshin.

Nën menaxhimin e Riza Calimbay, “Shqiponjat e Zeza” kanë grumulluar vetëm një pikë nga pesë ndeshjet e tyre në Ligën e Konferencës deri më tash këtë sezon dhe momentalisht gjenden jashtë top katërshes në Super Ligën e Turqisë.

Ndeshja e tyre e ardhshme do të jetë ndaj Luganos në udhëtim e cila njëheresh do të jetë e fundit në Evropë për sezonin 2023/24 dhe më pas do të përballen me Çaykur Rizespor në ligë vikendin e ardhshëm. /Telegrafi