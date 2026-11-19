Besian Kutleshi ishte një nga protagonistët kryesorë të kombëtares australiane në triumfin 2-0 kundër Argjentinës, në ndeshjen hapëse të fazës së grupeve të Kupës së Botës U17.
Mesfushori me prejardhje nga Kosova mbajti shiritin e kapitenit në sfidën e zhvilluar në Doha të Katarit dhe qëndroi në lojë deri në minutën e 81-të.
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Kutleshi shihet si një nga talentet më të spikatur të futbollit australian. Edhe pse mund të mbulojë disa role në repartin e mbrojtjes, ndaj Argjentinës u vendos në mesfushë, ku e udhëhoqi skuadrën si kapiten.
Në nivelin e të rriturve, 17-vjeçari ka të drejtë të përfaqësojë Kosovën ose Shqipërinë.
Në gusht të vitit 2024, ai u bë lojtari më i ri që debutoi me ekipin e parë të Western United, pasi kishte nënshkruar kontratën e parë profesionale në moshën 15-vjeçare.
Një vit më vonë, si 16-vjeçar, Kutleshi u paraqit edhe në Ligën e Kampionëve të Azisë me Melbourne City, klubi ku ai luan aktualisht.
Pas ndeshjeve të para, Australia dhe Mozambiku kryesojnë grupin me nga tri pikë secila. Mozambiku shënoi një fitore bindëse 4-0 kundër Danimarkës.