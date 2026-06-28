Besar Musolli mbyll karrierën në futbollin profesionist

Besar Musolli ka vendosur të tërhiqet nga futbolli profesionist, pas shumë vitesh të shënuara nga sakrifica, përkushtimi dhe kujtime të paharrueshme.
Të lidhura
None found
Në vlerësimin e tij për këtë etapë, Musolli e ka përshkruar futbollin si një rrugë të rëndësishme që e ka ndërtuar si sportist dhe si njeri, duke nënvizuar peshën që ky sport ka pasur në jetën e tij personale dhe profesionale.
Gjatë gjithë rrugëtimit të tij, ai ka ndërtuar një karrierë të mbështetur te përkushtimi i pandërprerë, sakrifica dhe qëndrueshmëria, çka e ka bërë një emër të respektuar në ekipet ku ka luajtur.
Në karrierën e tij, Musolli ka qenë pjesë e disa klubeve të njohura të futbollit kosovar dhe rajonal, si KF Hysi, FK Kukësi, SC Gjilani dhe KF Llapi.
Një prej pikave të rëndësishme të karrierës së tij ka qenë edhe aktivizimi me Kombëtaren e Kosovës, ku pati mundësinë të japë kontribut në arenën ndërkombëtare dhe të përfaqësojë ngjyrat e vendit të tij.
Në mesazhin e lamtumirës, ai ka falënderuar familjen, trajnerët, bashkëlojtarët, stafet teknike, drejtuesit e klubeve dhe tifozët për mbështetjen e vazhdueshme gjatë gjithë karrierës së tij.