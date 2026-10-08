Benini largohet pa shpërblime dhe pa shkëmbyer fanella në ndeshjen e lamtumirës së Messit me Argjentinën

Benini largohet pa shpërblime dhe pa shkëmbyer fanella në ndeshjen e lamtumirës së Messit me Argjentinën

Lionel Messi i dha fund karrierës me përfaqësuesen e Argjentinës me fitore 3-0 ndaj Beninit në stadiumin Monumental. Megjithatë, kushtet e raportuara të qëndrimit dhe kufizimet ndaj skuadrës afrikane u kthyen në një çështje që shkaktoi reagime ndërkombëtare.

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Gazetari Romain Molina raportoi se delegacioni i Beninit u largua pa përfituar pagesa bonus dhe pa marrë pjesë nga të ardhurat milionëshe të siguruara prej biletave dhe transmetimit të ndeshjes.

Sipas Molinës, kufizimet nuk u ndalën te aspekti financiar. Lojtarët e Beninit nuk u lejuan të hynin në dhomën e zhveshjes së Argjentinës, të fotografoheshin me yjet e Albicelestes apo të shkëmbenin fanellat, siç ndodh zakonisht pas ndeshjeve.

Mungesa e marrëveshjeve tregtare dhe këto ndalime shkaktuan shqetësim dhe zemërim të madh te delegacioni i Beninit, i cili kundërshtoi mënyrën si u trajtua gjatë qëndrimit.

Në ndeshjen e fundit me Argjentinën, Messi shënoi një gol dhe dha dy asistime. Fjalët e tij pas përfundimit të takimit prekën të pranishmit, ndërsa mes tifozëve dhe lojtarëve pati edhe lot.


Shtuar 8.10.2026 08:21

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