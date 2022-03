Beckham dëshiron 4 lojtarë të Barcelonës, dy prej tyre ende luajnë për spanjollët

Lionel Messi ka konfirmuar se do të mendojë për të ardhmen e tij pas Kupës së Botës 2022 në Katar, dhe ndërsa ky ishte një koment që synonte vazhdimësinë e tij me kombëtaren e Argjentinës, ka zëra të rëndësishëm që David Beckham shpreson të nënshkruajë me yllin e PSG dhe për të ribashkuar atë me Luis Suarez në Inter Miami.

Beckham themeloi klubin MLS në vitin 2018 me shpresën për ta kthyer ekskluzivitetin e Miami në një nga gurët e themelit të peizazhit të futbollit të Amerikës së Veriut.

Ai është përpjekur të përdorë popullaritetin e tij për të tunduar lojtarët që të nënshkruajnë për klubin, megjithatë qëllimi i klubit është të bëhet një vatër talentesh me famë botërore.

Katër vjet pas krijimit të ekipit, Beckham ka vendosur kornizën për të ribashkuar një nga partneritetet më dinamike të futbollit modern.

Fitorja e fundit e Barcelonës në Ligën e Kampionëve nën drejtimin e Luis Enrique në 2015 ishte një arritje mjaft fenomenale, me treshen e Messit, Neymar dhe Suarez që ishin praktikisht të pandalshëm.

Messi iu bashkua Neymar në PSG verën e kaluar, por skuadra ka pasur vështirësi këtë sezon dhe ka pësuar disfatë katastrofike pas humbjes katastrofike ndaj Real Madrid dhe Monaco, me Messin madje i cili merrte fishkëllima nga tifozët e tij menjëherë pas daljes së klubit nga Champions League nga Real Madrid.

Messi dhe Suarez nuk janë të vetmit lojtarë që Beckham dëshiron të nënshkruajë nga skuadra e Barcelonës në vitin 2015, me Sergio Busquets dhe Jordi Alba gjithashtu me interes.

Inter Miami planifikon të nënshkruajë me të katër këta lojtarë për sezonin 2023/24, kryesisht për faktin se lojtarët e përmendur duan të qëndrojnë në Evropë përpara Kupës së Botës në Katar./ h.ll/albeu.com