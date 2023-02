Bayerni grumbullon futbollistin shqiptar përballë PSG-së në Champions League

Sulmuesi me origjinë shqiptare, Arijon Ibrahimoviç po jeton një ëndërr te gjigantët e Bajernit të Mynihut. Pas debitimit me ekipin e parë në kampionat, 17-vjeçari tashmë është përfshirë në listën e lojtarëve të grumbulluar për supersfidën e Champions League, që Bajerni do të zhvillojë ditën e nesërme ndaj PSG-së.

Lajmi është konfirmuar nga vetë klubi gjerman nëpërmjet një postimi në faqen zyrtare, ku është zbardhur edhe lista e futbollistëve të grumbulluar nga trajneri Nagelsman për këtë duel.

Një vlerësim i jashtëzakonshëm për Ibrahimoviçin shqiptar, i cili me sa duket është një element mjaft i rëndësishëm për të ardhmen e skuadrës së Bajernit.