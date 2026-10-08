Bayern shqyrton ofertën prej 90 milionë eurosh për Dani Olmon e Barcelonës

Bayern Munich po vlerëson mundësinë e paraqitjes së një oferte që mund të arrijë në 90 milionë euro për mesfushorin e Barcelonës, Dani Olmo, raportojnë mediat gjermane, sipas Mundo Deportivo.
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Klubi bavarez e sheh spanjollin si një përforcim të mundshëm për repartin ofensiv dhe po shqyrton nëse duhet të ndërhyjë që në afatin kalimtar të janarit.
Bayerni synon të shtojë kreativitetin dhe alternativat në fazën sulmuese. Olmo mund të luajë si mesfushor ofensiv, në të dy krahët dhe si “false nine”, çka e bën atë një profil tërheqës për kampionët gjermanë.
Përvoja e lojtarit në futbollin gjerman, ku më parë ishte pjesë e Leipzigut, është gjithashtu një arsye që e favorizon interesimin e Bayernit.
Deri tani, klubi gjerman nuk i ka paraqitur Barcelonës ndonjë ofertë zyrtare. Sipas raportimeve, drejtuesit po përpunojnë hollësitë e një propozimi të mundshëm, që mund të jetë rreth 90 milionë euro, para se të vendosin nëse do ta bëjnë atë zyrtare.
Nuk ka shenja se Olmo synon të largohet nga Barcelona. Reprezentuesi spanjoll ka kontratë me klubin katalanas deri në vitin 2030 dhe mbetet pjesë e planeve të trajnerit Hansi Flick, megjithëse konkurron me Fermin Lopez për minuta në fushë.
Olmo është aktivizuar në të tetë ndeshjet e Barcelonës këtë sezon. Deri më tani, ai ka luajtur gjithsej 342 minuta dhe ka dhënë tri asistime.