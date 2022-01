Bayern Munich konfirmon dy raste të reja pozitive në ekip

Bayern Munich është klubi i radhës që raporton dy raste të reja me infektimin e virusit Covid-19.

Klubi gjerman raporton në rrjetin e tyre social Twitter se Lucas Hernandez dhe Nianzou kanë rezultuar pozitiv pas testeve të bëra. Të dy lojtarët janë në gjendje të mirë dhe të izoluar në shtëpi.

Pak orë më parë Barcelona gjithashtu konfirmoi se Pedri dhe transferimi më i ri, Ferran Torres rezultuan pozitiv./ h.ll/albeu.com

ℹ️ @LucasHernandez and Tanguy #Nianzou have both tested positive for Covid-19.

Both are doing well and are self-isolating.

— FC Bayern English (@FCBayernEN) January 3, 2022