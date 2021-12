Bayern Munich heq dorë nga Haaland

Bayern Munich është tërhequr përfundimisht nga oferta për Erling Haaland dhe pikërisht për momentin skuadra gjermane nuk ka ndërmend të hyjë në atë luftë. Ekipi drejtues sportiv preferon të investojë të gjitha burimet për të ruajtur skuadrën aktuale dhe këtë e ka konfirmuar drejtori i saj sportiv Karl-Heinz Rummenigge:

“Bayern nuk do të përpiqet të marrë Haaland. Jo vetëm për arsye financiare, por edhe për respekt dhe vlerësim për Robert Lewandowski, i cili është numri 9 më i mirë në botë”.

Me këto deklarata ai bën të qarta synimet e Bayernit dhe mbyll derën e një largimi të mundshëm të polakit drejt Real Madridit. Ishte përfolur me uljen e sulmuesit në Bernabeu nëse Haaland më në fund do të dilte nga lista dhe tani duket se nga Madridi do të vendosin gjithçka në një karton .

Aktualisht, vetëm Manchester City, Barcelona dhe bardhezinjtë do të mbeten në garë për norvegjezin, i cili do të marrë një vendim për të ardhmen e tij në fund të sezonit. /albeu.com