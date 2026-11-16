Barcelona po kërkon një qendërmbrojtës për afatin kalimtar të janarit. Lëndimet e Jules Koundé, Eric García dhe Andreas Christensen, së bashku me vështirësitë e shfaqura përballë kundërshtarëve më të fortë, i kanë shtyrë drejtuesit të shqyrtojnë tregun.
Në këtë kuadër, klubi katalanas ka kontaktuar Manchester Cityn për t’u informuar mbi situatën e mbrojtësit kroat Josko Gvardiol, sipas mediumit spanjoll AS. Barcelona e konsideron atë profilin e duhur për të përforcuar mbrojtjen, megjithëse afrimi i tij shihet si shumë i vështirë.
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Trajneri Hansi Flick ka thënë së fundmi se klubi po ndjek zhvillimet dhe do të synojë përforcime nëse ia lejojnë kushtet financiare.
Sipas AS, drejtuesit katalanas janë interesuar për Gvardiol gjatë kontakteve me Manchester Cityn për mesfushorin Rodri. Barcelona kërkon një qendërmbrojtës të majtë, me përvojë në nivelin më të lartë, i cili të mund të aktivizohet edhe si mbrojtës i majtë.
Gvardiol, ndonëse vetëm 24 vjeç, i përmbush këto kërkesa dhe është ndër lojtarët që drejtuesit e Barcelonës vlerësojnë më shumë. Por kroati e ka zgjatur së fundmi kontratën me Manchester Cityn deri në vitin 2031 dhe klubi anglez nuk ka arsye të ndahet lehtë nga një futbollist i rëndësishëm për skuadrën.
Gazeta spanjolle e paraqet huazimin si të vetmen mundësi që mund të merret në shqyrtim. Edhe kjo rrugë, megjithatë, konsiderohet tejet e vështirë nëse situata te Manchester City nuk ndryshon ndjeshëm.
Barcelona po vlerëson edhe emra të tjerë. Mes kandidatëve përmenden Jonathan Tah i Bayern Munichut dhe Alessandro Bastoni i Interit, dy mbrojtës që kanë qenë më parë në vëmendjen e klubit katalanas. As afrimi i tyre nuk pritet të jetë i lehtë, veçanërisht për shkak të gjendjes financiare të Barcelonës.
Sipas La Vanguardia, klubi do të mund të afrojë lojtarë në janar vetëm pasi të kryejë shitje. Për këtë arsye, drejtori sportiv Deco duhet të gjejë një mbrojtës cilësor që mund ta ndihmojë menjëherë skuadrën e Flickut, pa i tejkaluar mundësitë financiare të klubit.
Gvardiol mbetet zgjedhja ideale për Barcelonën, por kontrata e tij afatgjatë dhe roli që ka te Manchester City e bëjnë transferimin thuajse të pamundur.