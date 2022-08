Barcelona pret për rikthimin e tij, Messi negocion me PSG për rinovimin e kontratës

Dëshira e FC Barcelonës për të rikuperuar Messin do të duhet të presë dhe duket se duke pasur parasysh moshën e futbollistit, nuk do të ishte më shumë se diçka simbolike në rast se do të ndodhte një ditë. Argjentinasi përfundon kontratën e tij me entitetin francez verën e ardhshme, por Jorge Messi tashmë është thirrur për të negociuar një zgjatje të kontratës së yllit.

Edhe pse ka një paramarrëveshje për të zgjatur kontratën edhe për një vit, deri në vitin 2024, ideja e PSG-së do të ishte ofrimi i një kontrate të re me datë 30 qershor 2025. Sigurisht, ata do të donin të ulin pretendimet. Ish-lojtari i Barçës, këtë sezon do të marrë 40 milion € neto për të luajtur në Paris.

Ndryshime të rëndësishme po vijnë dhe duket se Messi, Neymar dhe Mbappé do të vendosin për të ardhmen e shumë prej yjeve të skuadrës. Me tre rrogat e tyre, është koha për të lehtësuar fuqinë punëtore dhe askush tjetër nuk është i paprekshëm.

Messi është i lumtur pas sezonit të tij të parë disi të turbullt dhe do të pranonte rinovimin, pasi Barcelona nuk mund t’i paguante as një të katërtën e asaj që merr aktualisht në kryeqytetin francez. Nëse gjithçka shkon mirë, ideja e PSG-së është të shpallë rinovimin e saj përpara Kupës së Botës në Katar./albeu.com