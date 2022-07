Barcelona piketon opsionin e dytë nëse nuk transferojnë Marcos Alonso

Nicolas Tagliafico është sërish një opsion për Barcelonën.

Dy opsionet e para që klubi po konsideron për të përforcuar dy pozicionet e tij të krahut të mbrojtjes janë Azpilicueta dhe Marcos Alonso. Megjithatë, nuk do të jetë e lehtë për të siguruar shërbimet e tyre. Të dy lojtarët janë nën kontratë dhe Chelsea kërkon shumë para për të dy. Në këtë kohë, financat e klubit anglez nuk janë të qëndrueshme, ndaj departamenti sportiv i Barcelonës po aktivizon Planin B në të dyja rastet.

Në krahun e majtë, emri i Tagliafico është në tavolinë në rast se marrëveshja e Marcos Alonso nuk mund të përfundojë. Interisimi për argjentinasin nuk është i ri, pasi opsioni për nënshkrimin e tij është konsideruar tashmë në merkaton e kaluar të dimrit. Në atë kohë ishte e pamundur. Barcelona, me përjashtim të rastit të Ferran Torres , ka sjellë vetëm lojtarë që kanë ardhur me kosto zero ose në formë huazimi, si Adama Traore , Pierre-Emerick Aubameyang dhe Dani Alves .

Çmimi i kërkuar i Ajax -it nuk ishte i përballueshëm në atë kohë, kështu që ra. Por, tani situata është ndryshe. Një nga objektivat për këtë dritare ishte përforcimi i pozicionit të mbrojtësit të majtë për të krijuar konkurrencë dhe për të hequr presionin nga Jordi Alba , i cili luajti praktikisht gjithçka sezonin e kaluar.

Nëse opsioni i Marcos Alonso dështon, Tagliafico mund të jetë alternativa. Klubi katalanas i ka dërguar tashmë një mesazh për mundësinë e firmës me Barcelonën . Tagliafico e ka të qartë se do të largohet nga Ajax këtë verë, ai ka pasur shumë mundësi për t’u larguar në të kaluarën dhe, për një arsye apo një tjetër, largimi i tij nuk është realizuar.

Tani ai ka një çmim të rënë dakord me klubin holandez që mund të largohet për 5 milionë euro, një shumë që Barcelona mund ta përballojë.

Nëse Marcos Alonso nuk realizohet, argjentinasi ka shanse të mira për të nënshkruar me Barcelonën./ h.ll/albeu.com