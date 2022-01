Barcelona nuk ka qetësi, dy lojtarë rezultojnë pozitiv

Pak minuta më parë Barcelona ka njoftuar në rrjetin e saj social Twitter se dy lojtarë kanë rezultuar pozitiv me Covid-19.

Bëhet fjalë për Pedrin dhe të Ferran Torres.

Barcelon njofton se lojtarët janë në gjendje të mirë dhe të izoluar në shtëpinë e tyre./ h.ll/albeu.com

LATEST NEWS | Pedri and Ferran Torres have tested positive for Covid-19. The players are in good health and are in isolation at their homes. The Club has informed the relevant authorities. pic.twitter.com/3jDYDZuITz

