Barcelona më në fund gjen zgjidhje për Umtiti, Fenerbahce

Barra e Umtitit në faturën e pagave të Barçës vazhdon të shkaktojë dhimbje koke dhe largimi i tij nga klubi në këtë merkato dimërore është prioritet. Sipas gazetës Sport , Fenerbahçe do të interesohej për qendërmbrojtësin dhe katalanasit nuk mund ta kishin problem. Francezi do të largohej nga Camp Nou me një huazim në kushte të favorshme dhe madje edhe me letrën e lirisë .

Skuadra turke, nëse do të jepej transferta, do të ishte e gatshme të paguante një pjesë të mirë të kartonit , ku edhe skuadra e Barcelonës do të bënte pjesën e vet, por në një shumë që nuk përbën një kosto të madhe. Në lojë vjen edhe largimi i një prej qendërmbrojtësve të skuadrës së Stambollit , i cili është në kërkim të një daljeje për hungarezin Szalai .

Bordi drejtues i Blaugranas ka marrë edhe oferta të ndryshme nga futbolli francez , të cilat nuk i kanë marrë parasysh se nuk duan të marrin një përqindje të lartë të kartonit. Ndaj, i krijohet një mundësi e re Barcelonës dhe Umtitit që të ndajnë rrugët e tyre , pasi kanë parë që qendërmbrojtësi nuk ka ditur të përfitojë nga mundësia që iu dha në verë. /albeu.com