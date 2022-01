Barcelona ka gati planin për të transferuar ‘bomberin’ Haaland

Katalanasit kanë menduar tashmë një plan për të mbledhur fonde për nënshkrimin e tyre të ardhshëm.

Një garë transferimi për Erling Haaland me shumë gjasa do të vjedhë titujt e gazetave verën e ardhshme. Lojtari ka tërhequr interes nga disa klube elitare, ku Barcelona është ndër kërkuesit e tij më seriozë.

Megjithatë, pala katalanase po merret me çështje financiare që mund t’i pengojnë ata të shkojnë ‘all-in’ në garën për të nënshkruar me norvegjezin.

Përfundimi i lëvizjes mund të kërkojë shumë më shumë para sesa klauzola e lirimit prej 75 milionë eurosh të lojtarit. Përveç këtyre shpenzimeve, Barcelonës me shumë gjasa do t’i duhet ta bëjë Haaland-in më të pasurin e tyre.

Sipas ‘Goal’, Barcelona po planifikon të shesë 49% të aksioneve në kompaninë e tyre të prodhimit mediatik ‘Barca Studios’. Shitja thuhet se do t’i sigurojë klubit 100 milionë euro për të ndjekur një marrëveshje për Haaland.

Shitja e ‘Barca Studios’, megjithatë, nuk do të jetë e lehtë për gjigantët spanjollë. Zyrtarët e klubit po luftojnë për të rimarrë të drejtat e imazhit të lojtarëve të tyre. Yjet e Barcelonës aktualisht punojnë me palë të treta për të komercializuar të drejtat e tyre të imazhit. Kjo do të shmangë investitorët pasi ata nuk do të jenë në gjendje të përdorin të drejtat e imazhit të lojtarëve në përmbajtjen e tyre.

Në fillim të këtij muaji, presidenti i Barcelonës, Joan Laporta tha se skuadra e tij tashmë po punon në planet e tyre për verën e ardhshme.

“Ne po punojmë për merkaton e verës. Gjithçka është e mundur nëse bëhet mirë”, tha Laporta.

“Jam i sigurt se gjërat do të shkojnë mirë. Barcelona është ende një referencë. Çdo lojtar e konsideron mundësinë për të ardhur këtu.

Ne ende e kemi statusin tonë në tregun e transferimeve. Të gjithë mund të përgatiten sepse Barça është kthyer, ardhja e Ferranit tregon këtë.

Ne jemi referencë. Ringjallja e Barçës është një realitet dhe bota e futbollit e ka kuptuar këtë.”/ h.ll/albeu.com