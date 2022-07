Barcelona e pandalshme, futet me gjithçka për të nënshkruar me Bernardo Silvan

Barcelona ka qenë skuadra më active deri më tani në këtë merkato edhe pse probleme të medha financiare.

“Mbretëresha” e markatos nuk e ka mbyllur ende punën për afrimet, pasi së fundmi po tenton medoemos trasferimin e yllin portugez të Manchester City-t.

Lojtari mund të shtohet në radhës e kantalanasve për shumën e 80 milion eurove, një shumë e madhe, por që tani Barça po tregon se nuk ka limite.

Mbetet të shihet se si do të punojnë klubi edhe me largimet, pasi thuajse e pamundur që Silva të transferohet ende pa u larguar një lojtar me një pagë të lartë./albeu.com