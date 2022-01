Barcelona- Atletico Madrid, “Camp Nou” me kapacitet 100%

FC Barcelona dhe bota e sportit në përgjithësi janë me fat me tërheqjen e kufirit të kapaciteteve në objektet sportive. Kthimi në 100%, siç shpjegoi programi ‘El Món a RAC1’ i Jordi Baste , do të lejojë që ndeshja e radhës e Barçës në Camp Nou, ku azulgrana do të presë Atletico Madridin, të zhvillohet me kapacitet 100% në dispozicion.

Kjo rrethanë do ta bëjë të panevojshme barazimin mes abonentëve që duan të ndjekin ndeshjen. Pak ditë më parë, klubi nisi një proces regjistrimi telematik, në mënyrë që në rast të tejkalimit të 70% që disponohej në atë kohë, të hidhej shorti mes abonentëve, por në fund të mos jetë i nevojshëm.

Masa, e zbatimit të afërt, do të lejojë gjithashtu kapacitet 100% në ndeshjet e azulgranëve në Cornella kundër Espanyol , si dhe në përballjen e dyfishtë të azulgranëve me Napolin në Europa League, në shtëpi dhe jashtë.r.t/albeu.com