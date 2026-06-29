Bakary Goudiaby drejt ndarjes me Dinamon, mesfushori titullar nuk i bashkohet fazës përgatitore

Bakary Goudiaby mund të jetë futbollisti i radhës që largohet nga Dinamo. “Newsport.al” bën me dije se mesfushori 24-vjeçar nuk është bashkuar me skuadrën në fazën përgatitore, çka ka shtuar sinjalet për një largim të mundshëm.

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Ndonëse është ende nën kontratë me dinamovitët, lojtari ka vendosur të mos i bashkohet grupit. Ky qëndrim ka befasuar drejtuesit e klubit kryeqytetas, aq më tepër duke pasur parasysh rolin e tij si titullar absolut te Ilir Daja.

Senegalezi iu bashkua Dinamos në shtator të vitit 2023, pasi firmosi si lojtar i lirë në një moment kur ishte pa kontratë. Para ardhjes te skuadra blu, ai ka luajtur në Senegal me Stade Mbour dhe Teungueth FC.

Me fanellën e Dinamos, Goudiaby numëron 95 ndeshje në total, duke realizuar 2 gola dhe duke dhënë 3 asiste.





Shtuar 29.06.2026 09:40

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