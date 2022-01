Bailly mundohet të kopjojë Bruno Fernandes në penallti, i jep humbjen ekipit të tij (VIDEO)

Eric Bailly realizoi një penallti për t’i dhënë fitoren Egjiptit, ndërsa në mënyrë të turpshme u përpoq të kopjonte teknikën vrapim dhe kërcim të Bruno Fernandes.

Qendërmbrojtësi i Bregut të Fildishtë, Bailly ishte i vetmi lojtar që humbi nga pika në ndeshjen e 16-të të fundit të AFCON pas një barazimi të tensionuar 0-0.

Duke bërë vetëm një hap, pastaj një kapërcim, Bailly u duk se bëri një tentativë ‘pa pamje’, duke goditur me një goditje të butë në të djathtë të portierit Gabaski.

Topi u goditë në mënyrën e duhur, megjithëse shumë larg, por për shkak se penalltia ishte shumë e ngadaltë, ai ishte në gjendje të kthente një krah mbrapa dhe ta dërgonte atë në traversë.

Ky ishte i pesti nga dhjetë goditjet nga pika, pasi Egjipti fitoi 5-4.

Sulmuesi i Liverpool dhe kapiteni i ‘Faraonëve’, Mo Salah më pas shënoi penalltinë për të vendosur një çerekfinale me Marokun të dielën./ h.ll/albeu.com

It was a no-look as well 💀💀 pic.twitter.com/6HPWqAklON

— No Context Eric Bailly (@NoContextBailly) January 26, 2022