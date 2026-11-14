Avdullahu pas barazimit me Izraelin: Duhej ta fitonim ndeshjen

Avdullahu pas barazimit me Izraelin: Duhej ta fitonim ndeshjen

Leon Avdullahu u shpreh i pakënaqur që Kosova nuk arriti të marrë fitoren në përballjen me Izraelin.

Në Prishtinë, “Dardanët” barazuan 0-0 dhe luajtën me një lojtar më pak pas përjashtimit të Veldin Hoxhës.

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Duke folur për “Klan Kosova” pas ndeshjes, mesfushori tha se kartoni i kuq ndikoi në rrjedhën e lojës. Sipas tij, deri në atë moment Kosova e kishte kontrollin dhe krijoi mundësi, por nuk arriti të shënonte; më pas, skuadra u përqendrua te mbrojtja dhe pati më pak raste.

Avdullahu theksoi se ekipi duhej ta fitonte takimin dhe se ishte shumë i zhgënjyer me rezultatin.

Për të siguruar vendin e dytë, Kosovës i duhet të fitojë në Dublin ndaj Irlandës.


Shtuar 14.11.2026 17:14

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