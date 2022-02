Aubameyang ka nënshkruar mbrëmë vonë kontratën e tij me Barcelonën

Pas përfundimit të kontratës me Arsenalin , sulmuesi Pierre-Emerick Aubameyang së shpejti do të bëhet lojtar i ri i Barçës. Gabonez kaloi ekzaminimin mjekësor dje në Spitalin e Barcelonës dhe nënshkroi kontratën e tij si katalanasit natën vonë në Ciutat Esportiva Joan Gamper, i shoqëruar nga presidenti Joan Laporta dhe zëvendëspresidenti Rafa Yuste , ndaj është vetëm çështje kohe që të bëhet njoftimi zyrtar.

Pavarësisht se Barça nuk ka dhënë ende imazhe të nënshkrimit të kontratës me Aubameyang , tashmë në rrjetet sociale po qarkullon imazhi i parë i momentit. Aubameyang shfaqet pranë babait dhe përfaqësuesit të tij, ndërsa Laporta dhe Yuste po firmosin gjithashtu dokumentet në një nga zyrat e Ciutat Esportiva.

Pas nënshkrimit të kontratës së tij me Barçën , Aubameyang bëri gjithashtu disa fotografi me njerëzit e tij të besuar për ndryshimin e skenës në karrierën e tij. Kjo është kapur nga kamerat televizive që presin në Ciutat Esportiva largimin e sulmuesit të ri të Barçës, i cili do të mbërrijë i lirë për 18 muajt e ardhshëm. /albeu.com