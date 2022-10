Atletico Madrid humbi penalltinë, festa e Portos në avion bëhet virale (VIDEO)

Skuadra e Portos bëri një festë të çmendur në avion duke u kthyer nga ndeshja me Brugge. Ata po shikonin ndeshjen e Atletico Madrid në avion, pasi nëse spanjollët nuk fitonin, portugezët kalonin në fazën tjetër dhe kështu ndodhi.

Carrasco ekzekuton një penallti por nuk mundet ta realizojë atë dhe festa në avion fillon për skuadrën e Portos./ h.ll/albeu.com

Porto found out they reached the Champions League knockout stages on the plane 😅✈️

Queue massive celebrations! #UCL pic.twitter.com/AfM2PvD1kh

— Football on BT Sport (@btsportfootball) October 27, 2022