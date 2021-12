Aston Villa ka arritur të kalojë në avantazh përballë Chelsea në “Villa Park” në minutën e 28.

Në fakt ka qenë një devijim i mbrojtësit të “Bluve” James që e ka bërë të pakapshëm topin e goditur nga lojtari i vendasve. /albeu.com

BRILLIANT HEADER FROM REECE JAMES…

and it’s an own goal😮

Aston Villa lead Chelsea 1-0. pic.twitter.com/pZpLDYiF5Q

— PointsBet Sportsbook (@PointsBetUSA) December 26, 2021