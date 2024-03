Aspas beson se ardhja e Mbappes te Real Madridi do të jetë e mirë për të gjithë La Ligën

Iago Aspas po i afrohet fundit të karrierës së tij si lojtar, por 36-vjeçari nuk po tregon shenja të pensionimit përpara se kontrata e tij aktuale me Celta Vigo të skadojë në fund të sezonit të ardhshëm. Kjo pavarësisht se është hequr nga formacioni dhe loja në shumë raste nga trajneri Rafa Benitez.

Aspas është padyshim një nga lojtarët më të mëdhenj të Celta Vigos në histori, dhe së fundmi ai arriti shifrën e 200 golave ​​për Galicianët. Ai dëshiron të vazhdojë ta shtojë këtë dhe nuk ka ndërmend të largohet para kohe nga klubi.

“Që kur u ktheva në Celta thashë se do të kaloja aq kohë këtu për aq kohë sa ata më donin. Gjithmonë kam menduar të tërhiqem këtu dhe kjo nuk do të më largohet nga koka”, ka thënë fillimisht Aspas për Diario AS.

“Po, ka pasur shumë interes dhe pak oferta, por kjo nuk më ka tërhequr kurrë vëmendjen. Jam shumë i lumtur, i qetë në shtëpi me familjen, prindërit dhe miqtë e mi. Nuk kam menduar kurrë të largohem nga këtu”.

Aspas foli edhe për ardhjen e afërt të Kylian Mbappe në Real Madrid. 24-vjeçari, që shihet si një nga lojtarët më të mirë në botë, pritet të nënshkruajë një para-kontratë me Los Blancos në javët e ardhshme dhe Aspas beson se ky do të ishte një lajm i mirë për La Ligën në tërësi.

“Do të ishte mirë për La Ligën, sepse sa lojtarë më të mirë të vijnë, aq më shumë pasoja dhe të ardhura ekonomike do të gjenerohen. Pas kësaj torta do të duhej të ndahej pak më mirë që skuadrat e tjera të afroheshin pak me Real Madridin”.

“Në letër është shumë e lehtë të thuhet se Real Madridi do të fshijë gjithçka me Mbappen, por kjo duhet të reflektohet në fushë. PSG do duhej të ishte gjithashtu bombastike me Messin dhe Neymarin, por ata nuk e fituan Ligën e Kampionëve asnjë vit”, përfundoi spanjolli.

Aspas do të shpresojë që ai të mund të ndihmojë Celta Vigon të marrë pikë nga Real Madridi të dielën, me dy skuadrat që takohen në Santiago Bernabeu. /Telegrafi/