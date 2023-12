Arteta tashmë i ka bërë me dije Arsenalit tipin e lojtarit që e do në janar

Arsenali shpreson të përforcojë skuadrën e tyre muajin e ardhshëm përpara pjesës së dytë të sezonit 2023/24.

Sipas Dean Jones të GiveMeSport, Topçinjtë kanë prioritet nënshkrimin e një qendërmbrojtësi në afatin kalimtar të janarit.

Topçinjtë janë gjithashtu të hapur për të sjellë një numër 9 të ri, por dy nënshkrime me para të mëdha nuk kanë gjasa duke pasur parasysh buxhetin e vogël të transferimeve për janarin.

Mikel Arteta dëshiron të ketë lojtarë të klasit botëror në çdo pozicion pasi Arsenali kërkon të sfidojë Manchester Cityn dhe Liverpoolin për titullin e Ligës Premier.

Andaj, një qendërmbrojtës me gjasë do të zbarkojë në Emirates, por nuk mund të përjashtohet as ndonjë sulmues i ri.

Arsenali duhet të shesë fillimisht së paku dy lojtarë në mënyrë që të shtojë një sulmues. /Telegrafi/