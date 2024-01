Arteta: Mund të mos nënshkruajmë me askënd në janar

Mikel Arteta pranon se janari mund të jetë i qetë për Arsenalin dhe mohon të ketë kontaktuar me PGMOL mbi Bukayo Saka; Jurgen Klopp shpreson për rikthim të shpejtë për Wataro Endo dhe Mo Salah.

Menaxheri i Topçinjve deklaroi më parë se ai “ka nevojë për lojtarë” për të ndihmuar në fitimin e titullit të klubit, me një numër lëndimesh në pozicionet kyçe dhe Oleksandr Zinchenko mbrojtësi i tyre i vetëm i majtë jashtë dhe jashtë.

Arteta konfirmoi se nënshkrimi i verës me para të mëdha Jurrien Timber mbetet jashtë fushës për të ardhmen e parashikueshme, ndërsa dëmtimi i Thomas Partey në kofshë është mjaft serioz për ta përjashtuar atë nga Kupa e Kombeve të Afrikës, e cila fillon javën e ardhshme.

Pavarësisht kësaj, i pyetur nga Sky Sports nëse kishte një shans që klubi ta mbyllte janarin pa ndonjë të ardhur të mëtejshme, Arteta tha: “Kjo është një mundësi”.

Ai shtoi: “Për fat të keq, Jurrien ka një dëmtim afatgjatë. Ai po bën shumë mirë, por është ende larg stërvitjes me ekipin.

“Është ajo që kemi, me Tomi që duhet të largohet. Jemi të hapur për tregun e transferimeve, por theksi është të shfrytëzojmë sa më shumë lojtarët që kemi.

“Ne do të punojmë me klubin për të kuptuar nëse ka ndonjë mundësi dhe nëse kemi ndonjë opsion të mirë. Por para së gjithash, ne do të fokusohemi te lojtarët që kemi tashmë.” /AlbEu.com/