Arsyet e “lamtumirës” së Pique: Acarimi, paratë e mëdha dhe zëvendësimi

Njoftimi i Gerard Pique se po largohet nga Barcelona dhe do të tërhiqet menjëherë nga futbolli aktiv shpërtheu si një “bombë” në shtypin ndërkombëtar.

Megjithatë, ky është një zhvillim që për ata që e dinë nuk ishte një surprizë aq e madhe. Shtypi spanjoll analizon sot arsyet e vendimit të asit 35-vjeçar.

Pique kishte deklaruar në një kohë të padyshimtë në të kaluarën se do të varte këpucët kur të kuptonte se nuk ishte në gjendje të përmbushte kërkesat e një klubi si Barcelona. Që në verë Xavi ia kishte bërë të qartë se nuk do të ishte më zgjedhja e tij kryesore, por gjatë sezonit zbuloi se ishte i fundit. Edhe pas dëmtimeve të panumërta të mbrojtësve (më së shumti humbja e Araujos), trajneri dhe shoku i tij i skuadrës dikur nuk duket se i besuan atij, duke vendosur lojtarë si Coute, Garcia, Christensen dhe Alonso.

Kjo ndikoi në psikologjinë e tij, dhe ishte i detyruar të jepte zgjidhje. Megjithatë, siç raportojnë mediat spanjolle, Pique, edhe pse pranoi se nuk performoi në standardet e viteve të kaluara, ishte i mërzitur nga qëndrimi i Barcelonës. Ai beson se askush nga klubi nuk e ka mbrojtur, si në zbulimet për transaksionet me presidentin e federatës, si dhe në disa gabime të tij, si ato në ndeshjen e fundit ndaj Interit në “Camp Nou”.

As sigurisht në “tërmetin” e shkaktuar në media nga ndarja e tij nga Shakira. Madje, disa burime pranë lojtarit thonë se ai dyshon se ka pasur një “fushatë” të fshehtë për diskreditimin e tij nga persona të afërt me klubin, me synimin për ta nxjerrë jashtë për shkak të kontratës së tepruar.

Një pyetje e madhe, tani, ka të bëjë me atë që do të ndodhë me të. Pique pritej të grumbullonte rreth 80 milionë euro deri në verën e vitit 2024, para që i korrespondojnë bilancit të kontratës së tij, por edhe disa detyrime nga e kaluara që lojtari pranoi t’i shlyente për të lehtësuar klubin e mbiborxhuar dhe për të bërë transferime. Megjithatë, llogaritet se me dorëheqjen e Pique-s në thelb një vit e gjysmë para përfundimit të kontratës, klubi do të kursejë rreth 50 milionë euro vetëm nga përfitimet e parashikuara që ai do të merrte.

Megjithatë, Barcelona tashmë po planifikon forcimin e mbrojtjes së saj për muajin janar. Joan Laporta thuhet se ka miratuar një tarifë të madhe transferimi për një portier dhe Inigo Martinezthuhet se është i pari në listë. Asi ndërkombëtar 31-vjeçar, nuk do ta ketë problem të luajë një rol plotësues duke qenë se kontrata e tij me Bilbaon skadon në verën e vitit 2023, ai nuk do të jetë i shtrenjtë. /G.D albeu.com/