Arsyeja pse David Beckham nuk ishte futbollisti i preferuar i Mbretëreshës Elizabeth

Mbretëresha Elizabeth mund të ketë qenë adhuruese e garave me kuaj, por dikur ka treguar se kush ishte futbollisti i saj i preferuar për shkak të pastërtisë.

Pavarësisht se Mbretëresha ishte shumë më e interesuar për garat me kuaj sesa për futbollin, ajo kishte një lojtar të preferuar dhe ai ishte ish-sulmuesi ndërkombëtar Michael Owen, duke refuzuar yllin e kohës dhe kapitenin e kombëtares së Anglisë, David Beckham.

Në fakt, arsyeja pse ajo zgjodhi si futbollistin më të preferuar sulmuesin veteran të Liverpool, Manchester United dhe Real Madrid, nuk ishte aftësia e tij e madhe në fushë, por higjiena e tij personale.

Siç zbuloi ish-menaxheri suedez i kombëtares së Anglisë, Sven Goran Eriksson, duke folur në podkastin britanik “Sacked in the Morning”: “Isha i ftuar për drekë me Mbretëreshën së bashku me rreth 10 persona të tjerë. Në një moment, e pyeta nëse i pëlqen futbolli. Ai tha se nuk më pëlqen”.

“E pyeta për lojtarin e saj të preferuar ose ekipin e saj të preferuar. Mendova se do të thoshte Beckham. “Michael Owen është lojtari im i preferuar. E pyeta pse dhe ai tha: “Ai duket kaq i pastër”. Kjo ishte përgjigja që mora dhe nuk e vazhduam atë diskutim”, tha ish-trajneri suedez i “Tre Luanëve”.

Monarku i dashur i Britanisë ishte mbrojtësi i Shoqatës së Futbollit përpara se të vdiste më 8 shtator në moshën 96 -vjeçare dhe nipi i saj William, tani Duka i Cornwall-it është kryetari i saj.

Një person që mund të jetë ofenduar veçanërisht nga komentet e Mbretëreshës për Sven Goran Eriksson për futbollistin e saj të preferuar, mund të jetë ish-kapiteni i Anglisë, David Beckham, legjenda e Manchester United dhe ikona globale.

Sidoqoftë, hera e parë që David Beckham u takua me Mbretëreshën Elizabeth në 2002 nuk shkoi siç ishte planifikuar. Ylli i futbollit mbeti i shtangur sapo e pa dhe nuk mundi të thoshte asnjë fjalë.

Duke kujtuar takimin e parë, Madhëria e Saj e kishte pyetur Beckhamin “Si është Victoria, si janë fëmijët?”. Por siç tregon ai: “Nuk munda as të përgjigjesha, ishte një moment i pabesueshëm”.

Në fakt, ai kishte folur hapur për përvojën gjatë festimeve të Jubileut të Platinit të Mbretëreshës , ku ai dhe gruaja e tij Victoria organizuan një darkë me marrësit e nderuar të MBE (Urdhri i Perandorisë Britanike) për nder të Mbretëreshës.

“Victoria dhe unë na pëlqente të kalonim kohë me këta njerëz të jashtëzakonshëm që janë nderuar nga Mbretëresha për kontributin e tyre në komunitetet e tyre. Ishte e mrekullueshme të dëgjoja historitë e tyre frymëzuese. Dreka jonë speciale do të transmetohet si pjesë e Konkursit Platinum në BBC One dhe @bbciplayer në MB sot”, shkroi ai në Twitter në qershor.