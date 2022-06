Paris Saint-Germain dhe Nice kanë arritur një marrëveshje për Christophe Galtier.

“Le Parisien” njofton se trajneri do të paguhet me një dëmshpërblim prej më pak se 10 milionë euro për t’u liruar nga kontrata me klubin e Bregut Azur.

Ndërkohë, mbeten për t’u përcaktuar kushtet për zgjidhjen e kontratës me Mauricio Pochettino./ h.ll/albeu.com