Argjentina siguron marrëveshje verbale me Scalonin për ta mbajtur në stol deri më 2031

Lionel Scaloni dhe Argjentina kanë arritur një akord verbal për vijimin e bashkëpunimit deri në vitin 2031, sipas asaj që raporton ESPN.
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Burimi bën të ditur se palët janë dakordësuar për një rinovim afatgjatë para udhëtimit drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kupën e Botës 2026, edhe pse deri tani nuk është hedhur firmë në një kontratë zyrtare.
Trajneri argjentinas mësohet të ketë kërkuar që çdo bisedë për të ardhmen e tij të lihet për pas mbylljes së turneut, duke qenë se vëmendja e tij është e gjitha te përpjekja për të mbrojtur titullin botëror me Argjentinën.
Nëse kjo marrëveshje finalizohet, 48-vjeçari do të qëndronte në drejtimin e Albicelestes edhe për Kupën e Botës 2030, e cila do të zhvillohet në Spanjë, Portugali dhe Marok, ndërsa ndeshjet hapëse do të luhen në Argjentinë, Uruguai dhe Paraguai.
Ndeshja e së premtes kundër Kepit të Gjelbër në fazën e 1/16 së finales do të jetë një tjetër moment i veçantë për Scalonin, pasi ai do të udhëheqë Argjentinën për herë të 100-të.
Që kur mori drejtimin e ekipit pas largimit të Jorge Sampaolit në vitin 2018, Scaloni e ka kthyer Argjentinën në një nga përfaqësueset më dominuese në futbollin ndërkombëtar, duke siguruar katër trofe madhorë.
Nën komandën e tij, Argjentina fitoi Kupën e Amerikës në vitin 2021, duke i dhënë fund një pritjeje 28-vjeçare për një trofe të madh. Më pas erdhi suksesi në Kupën e Botës 2022 në Katar, i ndjekur nga triumfi në Finalissima 2022 dhe mbrojtja e titullit në Kupën e Amerikës 2024.
Ecuria shumë e mirë e kampionëve në fuqi ka vijuar edhe në Shtetet e Bashkuara, ku Argjentina e përfundoi fazën e grupeve në vendin e parë falë fitoreve ndaj Algjerisë, Austrisë dhe Jordanisë.
Në rast se mposht Kepin e Gjelbër, kampionia e botës do të avancojë në çerekfinale, aty ku do të ndeshet me fituesin e përballjes mes Australisë dhe Egjiptit.