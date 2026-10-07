Arbnor Morina emërohet trajner i Ferizajt

FC Ferizaj ka njoftuar se Arbnor Morina do të marrë drejtimin e skuadrës për vazhdimin e kampionatit. Marrëveshja u bë publike nga klubi përmes një postimi në rrjetet sociale.
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Me këtë emërim, trajneri me përvojë rikthehet në futbollin kosovar. Në pjesën e mbetur të sezonit, ai do të angazhohet për të ndihmuar klubin të përmbushë objektivat e vendosura.
Morinën e pret detyra për të organizuar ekipin dhe për të shfrytëzuar sa më mirë potencialin e futbollistëve që ka në dispozicion.
Në njoftimin e tij, FC Ferizaj bëri të ditur se ka arritur marrëveshje me Morinën për drejtimin e skuadrës në vazhdim të kampionatit. Klubi theksoi se ai i bashkohet ekipit me përvojën dhe profesionalizmin e tij, ndërsa të gjithë do të punojnë së bashku për objektivat e pjesës së mbetur të sezonit.
Ferizaj i uroi mirëseardhje trajnerit të ri në familjen e klubit dhe i dëshiroi suksese në detyrën e re.