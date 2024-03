Ancelotti vazhdon të pyetet se a do të largohet Modric nga Real Madridi

Mediat spanjolle kanë pasur shumë pyetje për Carlo Ancelottin në lidhje me të ardhmen e Luka Modric.

Mesfushori kroat, i cili luan për gjigantët madrilen që nga viti 2012, ka kontratë vetëm deri në fund të sezonit dhe ende nuk është bërë e ditur zyrtarisht se çfarë do të sjellë për të fundi i sezonit 2023/2024.

Italiani ka thënë se aktualisht në klub nuk është duke u biseduar për këtë çështje.

“E ardhmja e Modric? Të gjithë përveç nesh po flasin për këtë. Luka është i fokusuar në këtë sezon, dhe pas tij ne do të vendosim se cila është e ardhmja e tij dhe e ardhmja e klubit. Pastaj do të kemi kohë për këtë”.

“Nuk mendoj se dikush është i interesuar të flasë për të ardhmen e tij tani”, ka thënë Ancelotti.

Pastaj pasoi pyetja se a do të qëndrojë Toni Kroos, për të cilin thuhet se do të marr një kontratë të re me mbretërit.

“Nuk e di. Ajo që shoh është se ata janë gati për të luajtur. Të dy po mendojnë për ndeshjet e mbetura, jo për atë që sjell e ardhmja”, deklaroi Ancelotti. /Telegrafi/