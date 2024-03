Al Nassr humbasin shansin për të fituar titullin në Superligën e Arabisë, humbje shkatërruese në shtëpi

Në një sfidë të javës së 23-të të kampionatit arab, Al-Nassr pësoi një humbje 3-1 në shtëpi ndaj Al-Raed, duke bërë situatën më të vështirë për Cristiano Ronaldon dhe skuadrën e tij.

Kjo humbje e dëmton më shumë Al-Nassr pasi ata tani ndodhen 9 pikë larg Al-Hilal, skuadra kryesuese e kampionatit.

Në stadiumin e Universitetit të Mbretërisë së Arabisë në Riyadh, Al-Raed shënoi fillimisht me El Berkaoui, ndërsa Al-Nassr arriti të barazonte në 1-1 përmes goli të Yahyas në minutën e 24-të.

Megjithatë, në pjesën e dytë të lojës, Al-Raed shënoi dy gola të rëndësishme për t’i siguruar fitoren. Fouzair dhe Sayoud ishin autorët e golave që sollën suksesin për Al-Raed, ekip që ka nevojë për çdo pikë për të mbijetuar në garën për titullin.

Kjo humbje e papritur për Al-Nassr e lejon Al-Hilal të konsolidojë pozitën e tyre në krye të tabelës, duke bërë që ndeshja e radhës për Al-Nassr të jetë edhe më e rëndësishme. Ata do të përballen me Al-Ahli më 15 mars, një takim që do të jetë vendimtar për shpresat e tyre në kampionat.

Ky rezultat i pashpresë për Al-Nassr i bën ata të përjetojnë një periudhë të vështirë, ndërsa presin që formimi dhe performanca e tyre të përmirësohet në ndeshjet e ardhshme për të rikthyer shpresat për titullin e kampionëve. Megjithatë, ata do të kenë përpara një sfidë të vështirë për të kapur kthetrat dhe rikuperuar nga humbja e fundit. /Telegrafi/