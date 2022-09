Salzburg ka barazuar rezultatin ndaj Chelsea në “Stamford Bridge” në minutën e 75 me Okafor.

Miqtë kanë dërguar topin në rrjetë pas një aksioni model.

Kujtojmë që nga minuta në 66 në fushë për Chelsean është edhe Armando Broja./albeu.com

GOAL!

Chelsea 1-1 RB Salzburg

The visitors are back level through Noah Okafor!#UCL

