Aksidenti tragjik në Spanjë detyron shtyrjen e 24 ndeshjeve të futbollit

Aksidenti tragjik në Spanjë detyron shtyrjen e 24 ndeshjeve të futbollit

Federata Spanjolle e Futbollit (RFEF) ka vendosur të shtyjë të gjitha 24 ndeshjet e raundit të parë të Kupës së Mbretit, të planifikuara për t’u zhvilluar sonte, të mërkurën. Vendimi erdhi pas përplasjes së dy trenave me shpejtësi të lartë pranë Urdës, në provincën e Toledos, ku humbën jetën dhjetëra persona.

Federata bëri të ditur se takimet e kësaj faze do të zhvillohen në data të tjera, të cilat ende nuk janë përcaktuar. RFEF pritet të publikojë në ditët në vijim kalendarin e ri të garës dhe oraret e ndeshjeve.

Të lidhura

None found

Mes përballjeve të shtyra janë transfertat e Valencias ndaj Tavernes de la Valldigna, Real Betisit në fushën e Navalcarneros, Celtas në Salamanca, Mallorcas ndaj Alcoyanos dhe Levantes në Tarancon.

Përplasja ndodhi gjatë mëngjesit në linjën hekurudhore me shpejtësi të lartë që lidh Madridin me Andaluzinë. Si pasojë, qarkullimi i trenave mes dy pjesëve të Spanjës është ndërprerë.

Ndërkohë, u shty edhe ndeshja e hendbollit për Kupën e Mbretit mes Anaitasuna dhe Proin Sevilla, pasi ekipi nga Sevilla nuk arriti të udhëtonte drejt Pamplonës.

Të dhënat e fundit zyrtare të autoriteteve spanjolle tregojnë se të paktën 40 persona kanë humbur jetën në aksident, ndërsa bilanci i viktimave mund të rëndohet më tej.

Në të dy trenat ndodheshin gjithsej 544 pasagjerë.


Shtuar 28.10.2026 13:24

Tags: , ,
Reali synon Mac Allisterin dhe propozon tre lojtarë për ta bindur Liverpoolin

Reali synon Mac Allisterin dhe propozon tre lojtarë për ta bindur Liverpoolin
Liverpooli synon tri përforcime në janar, mes objektivave edhe mbrojtësi i Barcelonës

Liverpooli synon tri përforcime në janar, mes objektivave edhe mbrojtësi i Barcelonës
Kompany lë spitalin pas pesë ditësh, Bayerni bën të ditur diagnozën

Kompany lë spitalin pas pesë ditësh, Bayerni bën të ditur diagnozën
Topi i Artë 2027: Yamal dhe Mbappe nisin garën për të zëvendësuar Harry Kane në fron

Topi i Artë 2027: Yamal dhe Mbappe nisin garën për të zëvendësuar Harry Kane në fron
Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë

Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë
Andi Hadroj lë futbollin europian dhe firmos me Vllazninë

Andi Hadroj lë futbollin europian dhe firmos me Vllazninë
Zhegrova spikat për Juventusin në humbjen ndaj Genoas

Zhegrova spikat për Juventusin në humbjen ndaj Genoas
Liverpooli kalon më tej në EFL Cup, Chelsea eliminohet me penallti

Liverpooli kalon më tej në EFL Cup, Chelsea eliminohet me penallti