“Ai është i jashtëzakonshëm” – Guardiola tregon lojtarin e Man United të cilin do të donte ta kishte në ekip

Trajneri i Manchester Cityt, Pep Guardiola, ka sugjeruar se mesfushori i Manchester United, Bruno Fernandes, është lojtari ideal të cilin ai do të donte ta kishte në ekipin e tij.

Para derbit të Mançesterit, tekniku spanjoll e cilësoi Brunon si një ‘lojtar të jashtëzakonshëm’ të cilin e admiron shumë.

“Ai është një lojtar i jashtëzakonshëm, veçanërisht për konsistencën për të luajtur çdo ndeshje të vetme në çdo kompeticion të mundshëm, unë e admiroj shumë këtë”, ka thënë Guardiola.

“Ai ëështë një djalosh i cili kur ka topin, diçka do të ndodhë. Në gjuajtje të lira, në ndërprerje dhe në bashkëpunime me sulmuesit, me Garnachon, Rashford dhe të gjithë sulmuesit që ata kanë”.

“Kështu që, çfarë mund të thëm? Ai është një lojtar shumë, shumë i rëndësishëm”, përfundoi Guardiola.

Tifozët e Manchester United në anën tjetër do të shpresojnë se Fernandes do të dëshmojë kualitetin e tij edhe një herë tjetër në derbin e së dielës.

Fitorja e fundit e “Djajve të Kuq” ndaj Manchester Cityt në “Etihad” daton në mars të vitit 2021, andaj ata do të synojnë patjetër që ta thyejnë këtë rekord të padëshirueshëm. /Telegrafi/