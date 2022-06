“Ai donte të më hiqte qafe”, Paredes tregon debatin e rëndë me Messin

Pavarësisht se Leandro Paredes ishte një nga miqtë më të mirë të Leo Messit në kombëtaren e Argjentinës dhe, së bashku me Angel Di Maria, një nga ata që bënë më së shumti për ta bindur atë të nënshkruante për PSG-në gjatë Kupës së Amerikës së fundit, mesfushori i klubit francez ka zbuluar një anekdotë mes të dyve në të cilën fluturuan shkëndija.

Ishte para se Messi të ndante dhomën e zhveshjes me Paredes në Paris që ndodhi një përleshje që mesfushori nuk do ta harrojë kurrë. Konkretisht, gjatë ndeshjes së fazës së 16-të të Champions League 2020/21 në të cilën PSG vizitoi Camp Nou për t’u përballur me Barcelonën.

Ndoshta i zemëruar për shkak të goditjes 4-1 të Barcelonës që mori atë ditë, Messi nuk e pranoi me dashamirësi një ndërhyrje të marrë nga bashkatdhetari i tij. Megjithatë, nuk ishte faulli që tronditi nr.10, por një koment i Paredes.

“Ai u zemërua, sepse unë u kisha bërë një koment shokëve të mi dhe ai më dëgjoi dhe u zemërua”, tha Paredes për “Caja Negra”.

“Ai ishte me të vërtetë i zemëruar. Ai më sulmoi. Ishte keq. Ai donte të më vriste dhe unë doja të shkoja në shtëpi.”

Ishte një kujtim i keq për mesfushorin por nuk shkoi më tej, pasi Messi do ta linte inatin në fushë dhe nuk u hakmor ndaj mikut të tij.

“Më pas e pashë në kombëtare dhe sillej sikur të mos kishte ndodhur asgjë”, tha ai.

“Ai më tregoi se si është si person. Marrëdhënia vazhdoi ashtu siç ishte. Tani, kur vjen biseda, ne flasim për të dhe qeshim, por ai ishte vërtet i zemëruar atëherë. Ai donte të më vriste”./ h.ll/albeu.com