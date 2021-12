Ahmed Khelil i Katarit: Xavi do të triumfojë te Barcelona

Në fundjavën e tij Kupa Arabe mbyll edicionin e saj në Katar.

Selia e Kupës së Botës 2022 është vënë në provë një vit më parë për të konfirmuar vlefshmërinë e saj për të pritur ngjarjen që do të paralizojë vendin.

Ahmed Khelil Abbassi është CEO i Ligës së Katarit dhe ai mori pjesë në MARCA për të folur për evolucionin e futbollit në Katar dhe figurën e Xavi Hernandez pas largimit të tij nga Al-Sadd dhe mbërritjes në Barcelona

Çfarë mendoni për largimin e Xavi nga Al Sadd në Barcelonë?

“Në radhë të parë e kemi hequr Xavi nga La Liga. Pra, sigurisht që ishte një përvojë e madhe të kesh atë. Këtu kemi diçka të ngjashme me La Ligën, kemi dy klube, si në Spanjë më parë, me një hendek shumë të madh mes tyre dhe të tjerëve. Dy vitet e fundit kemi pasur dy klube të mëdha të nivelit të lartë dhe më pas një hendek mes tyre dhe pjesës tjetër të qytetit.

Ajo që Xavi ka bërë këtu është mësuar në Spanjë. Si mendoni se do ta bëjë ai tani në Barcelonë?

“Miku im Xavi është i jashtëzakonshëm. Ai është një nga lojtarët më të mirë me të cilët kam luajtur ndonjëherë, sepse kam luajtur me të jashtë punës së tij dhe si trajner këtu. Por ai është kaq i përulur, dhe ishte i përulur dhe në fushë, që do të thotë se në moshën 36 dhe 37 vjeç, kur luajti këtu te Al Sadd, ai ishte një nga lojtarët më të mirë në ligë. Do të thotë shumë për dikë që i ka fituar të gjitha. Ai nuk ka nevojë të vrapojë, ai nuk ka nevojë të luftojë, dhe ai ende e bën atë çdo ditë. /albeu.com/