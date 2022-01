Agjenti italian: Reali ka ofruar 50 milionë euro për të transferuar Mbappe që në janar

Mbappe është dëshira e madhe e Real Madridit për këtë 2022 dhe ata kanë rënë dakord që lojtari t’i bashkohet skuadrës në verë si galaktika e parë e Bernabeut të ri.

Megjithatë, nga Italia ata sigurojnë se Florentino Perez tashmë do të përpiqet të rekrutojë sulmuesin . Sipas agjentit Giovanni Branchini, klubi i bardhë ka bërë një ofertë prej 50 milionë PSG-së për të marrë lojtarin në janar.

“Kjo varet nga PSG. Real Madrid dëshiron ta ketë Mbappen menjëherë dhe ka ofruar 50 milionë euro. Nuk e di si do të shkojë . Sigurisht që më duket se iniciativa e Florentino Pérez meriton vëmendje, është një mesazh stabiliteti për sistemin. Në fund të fundit është një turp për të gjithë që një lojtar i këtij niveli lëviz në verë në një transferim të lirë , “shpjegon Branchini.

Ai shton se nuk e di se çfarë do të bëjnë në Paris, por që me siguri do të nënshkruajnë me një yll të madh për ta zëvendësuar. ” Një verë e nxehtë me siguri do të vijë me Haaland, Harry Kane dhe Vlahovic në kryetitujt e lajmeve, ” thotë ai. /albeu.com