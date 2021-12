6 lojtare te Juventus rezultojnë pozitiv me Covid-19

Raste të Covid-it edhe në futbollin e Serisë A për femra.

Në fakt, gjashtë lojtarë femra të Juventusit rezultuan pozitive, dhe bashkë me ta edhe një anëtar i stafit.

Këtë e ka bërë të ditur vetë klubi i Juventusit me një njoftim zyrtar.

“Klubi i futbollit Juventus njoftoi klubi bardh e zi njofton se kanë rezultuar me Covid-19 lojtaret Lisa Boattin, Agnese Bonfantini, Sara Gama, Alice Giai, Matilde Lundorf dhe Amanda Nilden është shfaqur. Gjithashtu është prekur nga Covid-19 edhe një antar i klubit. Juventus, e cila do të rifillojë aktivitetin e saj më 28 dhjetor, do të zbatojë si gjithmonë protokollet në fuqi, në marrëveshje me Autoritetet Shëndetësore”. /albeu.com/