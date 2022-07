Busquets: Ardhja e Lewandowskit do të thotë shumë, ai është i klasit botëror

Sergio Busquets ka analizuar pamjen paraprake të ndeshjes kundër Inter Miami dhe ka shqyrtuar edhe lajmet më të fundit nga Barcelona.

Kapiteni, i cili kishte kërkuar publikisht përforcime, duartrokiti nënshkrimet, veçanërisht atë të Lewandowskit , duke folur për të ardhmen e tij në MLS dhe një ulje të mundshme pagash, mes temave të ndryshme.

Përforcimet:

“Klubi po bën një përpjekje shumë të madhe për të forcuar ekipin. Sidomos në pjesën sulmuese dhe gjithashtu në mbrojtje, edhe pse më pak. Unë jam shumë i lumtur. Futbolli është gola dhe është gjëja më e rëndësishme. Kjo është përmbushur, të kemi lojtarë dhe konkurrencë që na lejojnë të konkurrojmë për të fituar tituj”.

Nënshkrimi i Lewandowskit

“Ardhja e Lewandowskit do të thotë shumë. Ai është një lojtar i klasit botëror, një golashënues. Ai shënon shumë gola dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ai do të sjellë entuziazëm dhe punë dhe ne do ta ndihmojmë të përshtatet sa më mirë.”

“Në nivel mediash dhe emri, ai mund të jetë nënshkrimi më i mirë në Ligë. Shpresojmë ta themi kur të përfundojë sezoni. Do të thotë se do të ketë shkuar mirë individualisht dhe kolektivisht”.