11 trajnerët më të paguar në botë

Të jesh trajner futbolli është një detyrë sa sfiduese aq edhe fitimprurëse. Ajo sjell një sasi të pabesueshme presioni dhe shpesh është pa shumë shpërblim.

Nëse një strateg nuk del në pension ose jep dorëheqjen, ata do të shkarkohen nga puna sapo rezultatet të bëhen më pak se të kënaqshme. Por, nëse jeni mjaftueshëm i mirë për të menaxhuar në nivelin më të lartë, do të paguheni shumë mirë për sukseset.

Një shumë e çmendur parash po qarkullon në lojën e bukur tani, me lojtarët dhe trajnerët që paguhen me shuma të majme. Financat kanë vazhduar vetëm të rriten me kalimin e viteve, veçanërisht me klubet e Ligës Pro Saudite që shpërndajnë kontrata të mëdha për të joshur emra të mëdhenj si Steven Gerrard në brigjet e tyre.

Por cilët janë trajnerët më të paguar në futbollin botëror? Epo, pasi anglezi nënshkroi një zgjatje të re dyvjeçare në Al Ettifaq, The Sun ka zbuluar 11 trajnerët më të paguar në futbollin botëror.

Dhe çuditërisht, Gerrard është i vetmi trajner i Ligës Profesionale të Arabisë Saudite që futet në listë, me atë të dominuar nga Liga Premier.

Le të hedhim një vështrim në 11 strategët që fitojnë më shumë dhe të shohim se kush saktësisht arkëton më shumë çdo vit. /Telegrafi/