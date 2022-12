Vendosen vijat e kuqe, ja çfarë do të ndodhë në Tiranë më 6 dhjetor (VIDEO)

Kreu i Policisë së Shtetit Muhamed Rrumbullaku zbuloi detaje nga masat e sigurisë së marra në lidhje me 32 delegacionet që do të vijnë në Tiranë më datë 6 dhjetor. Ai zbuloi edhe perimetrin e sigurisë për këto delegacioni duke e cilësuar “vijë e kuqe, e cila nuk mund të shkelet”.

Rrumbullaku tha se “vija e kuqe” fillon nga Rinasi, në Kashar, e gjitha rruga nga Kashari deri në rrethrrotullimin “Shqiponja” në drejtim të Astirit. Po ashtu, vijohet me zonën e Kopshtit Zoologjik, Unaza e Re, deri në Sauk dhe më pas Rruga e Elbasanit deri në zonën e stadiumit “Air Albania”.

I gjithë aksi do të konsiderohet i bllokuar dhe sipas Rrumbullakut nuk do të lejohet lëvizja.

“Të gjithë rezidentët që janë brenda këtij territori, i vetmi kufizim do të jetë lëvizja me mjete. Nuk do të lëvizet me mjete, por në këmbë. Ky rregull vjen edhe për shkollat. Secili duhet të paraqesë dokumentet për vendin e punës”, tha Rrumbullaku duke konfirmuar se mësimi dhe puna në institucione do të vijojë normalisht.

Ndër të tjera, Rrumbullaku theksoi se është vënë në komunikim me organizatorët e protestës së opozitës më datë 6 dhjetor duke shtuar se i kanë ofruar atyre një vend tjetër për të protestuar.

“Siguria është parësore, por edhe e drejta e qytetarëve për të protestuar ne si Polici e Shtetit do t’i mundësojmë këto të dyja”, tha Rrumbullaku.