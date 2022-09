Vdekja e mbretëreshës Elizabeth, presidenti Begaj: E kishte zemrën e madhe

Presidenti Bajram Begaj ka reaguar për ndarjen nga jeta të Mbretëreshës Elizabeth II. Në një postim në Twitter, Begaj shpreh ngushëllimet për Familjen Mbretërore, popullit të Mbretërisë së Bashkuar dhe Komonuelthit.

“Ngushëllime të ndjera Familjes Mbretërore, popullit të Mbretërisë së Bashkuar dhe Komonuellthit për ndarjen nga jeta të Mbretëreshës Elizabet II. Ajo ishte një mbretëreshë me zemër të madhe, forcë e kuraje te jashtëzakonshme dhe do të kujtohet gjithnjë me respekt dhe admirim”, shkruan Begaj.

Heartfelt condolences to @RoyalFamily & the people of 🇬🇧 and Commonwealth on the passing of HM #QueenElisabethII. She was a Monarch with a kind heart, immense strength and courage and will always be remembered with great respect and admiration!

May the Queen rest in peace!

— Bajram Begaj (@BajramBegajAL) September 8, 2022