U nda nga jeta në burgun italian, zbulohet letra e lamtumirës që 27-vjeçarja shqiptare i la të dashurit

Të tjera detaje kanë dalë nga vetëvrasja e 27-vjeçares shqiptare, e cila i ka dhënë fund jetës në qelinë e burgut, pas një lufte të gjatë me varësinë nga droga.

Fytyra delikate e Donatella Hodo fsheh humnerën nga e cila nuk ka arritur të dalë kurrë. Por shëmbëlltyra e saj është drama e të gjithëve, madje edhe gjyqtarit që duhej të merrej me rikuperimin e saj.

Gjykatësi Vincenzo Semeraro, 63 vjeç, e lë mënjanë Kodin Penal. Ai merr një stilolaps dhe një letër dhe shkruan një letër me zemër, e cila lexohet gjatë varrimit. “Më fal Donatella, me vdekjen tënde edhe unë dështova”.

Donatella Hodo e cila vrau veten në qelinë e burgut të Italisë, shkroi edhe një letër për herë të fundit përpara se të vetëvritej, dedikuar të dashurit të saj, Leos.

“Leo dashuria ime, më vjen keq. Ti je gjeja me e bukur qe mund te me ndodhe dhe për herë të parë në jetë mendoj dhe e di çfarë do të thotë të duash dikë por kam frike nga gjithçka, të të humbas dhe nuk do ta duroja. Më fal dashuria ime, bëhu i fortë, të dua dhe më fal…”.

Donatella shkroi fjalët e saj të fundit , frazat e saj të lamtumirës për jetën në një çarçaf të bardhë. Ajo ishte e bukur dhe e re, shumë e re për të vendosur t’i jepte fund. Në vend të kësaj ai zgjodhi të largohej në vetminë e një qelie. Ajo u vetëvra në burgun e Veronës në moshën 27-vjeçare, pavarësisht se kishte ende jetë përpara dhe një pafundësi ëndrrash dhe projektesh për t’u realizuar.

Donatella dhe dashuria për Leon: “Kam frikë të të humbas”

“Dona”, siç e quanin miqtë e saj me dashuri , ishte e dashuruar. Ishte hera e parë që zemra e saj ishte rrëmbyer nga një djalë. “E donin njëri-tjetrin, ishin të pandarë”: kohët e fundit kishin marrë edhe një shtëpi me qira. “Ata gjithmonë kanë dashur të jenë bashkë”. Ai quhet Leo dhe që nga mbrëmja e së hënës është zhytur në dëshpërim. “Ai është në shok, ka pushuar së foluri dhe nuk ha më, është i mërzitur – e përshkruajnë me shqetësim njerëzit më të afërt të tij –. Ai ende nuk mund ta besojë se ka ndodhur vërtet…”. Ashtu si Leo, asnjë nga të njohurit e 27-vjeçares nuk e kupton se çfarë ka ndodhur.“Shpresa.. Shpresa të është hequr… Shpresojmë që tani të kesh gjetur paqen që të duhej.. Do të na mungosh Donatella”, e kujton një mikeshë e mërzitur.