The Guardian shkrim për Shqipërinë: Peizazhe që të lënë pa frymë, ofron pak nga gjithçka për këdo

Operatorët turistikë shohin rritje të prenotimeve pasi njerëzit kërkojnë kulturë dhe histori interesante me çmim më të ulët se destinacionet fqinje

Shqipëria ka qenë në radarin e udhëtarëve të guximshëm me çanta shpine për disa kohë, por këtë vit operatorët turistikë po parashikojnë se vendi i Ballkanit juglindor do të bëhet një destinacion kryesor pushimesh për udhëtarët në Mbretërinë e Bashkuar pas një rritjeje të rezervimeve këtë janar.

Interesi në vend është rritur gradualisht gjatë dekadës së fundit, pasi ai është hapur ngadalë pas një diktature 44-vjeçare që përfundoi në 1985. Operatorët turistikë kanë parë një rritje të dukshme të rezervimeve për vitin 2022 ndërsa Shqipëria zgjeron apelin e saj për njerëzit që kërkojnë plazhe të bukura dhe peizazhe si dhe kulturë dhe histori interesante me një çmim më të ulët se destinacionet fqinje.

“Shqipëria është një nga ato destinacione të vogla dhe të larmishme që mund të ofrojë pak nga gjithçka për këdo, ngjashëm me Malin e Zi apo Slloveninë,” tha Tine Murn, një bashkëthemeluese e Neë Deal Europe, një agjenci marketingu për turizmin ballkanik.

Ai tha se Shqipëria apeloi sepse ishte një “perlë e pazbuluar mesdhetare” dhe “ende ka një ndjenjë ekzotike, edhe pse gjeografikisht është shumë afër”.

Kjo ishte veçanërisht tërheqëse për momentin, ndërsa njerëzit hezitonin të udhëtonin për distanca të gjata për shkak të pandemisë, jo vetëm sepse Shqipëria ka pasur shkallë shumë të ulëta të infektimit me Covid dhe nuk ka kufizime për pjesën më të madhe të pandemisë, tha ai.

Agjencia Kombëtare e Turizmit e Shqipërisë e sheh Mbretërinë e Bashkuar si “një treg në zhvillim” dhe ka promovuar në mënyrë aktive turizmin vitet e fundit. Vendi po bëhet gjithashtu shumë më i lehtë për të udhëtuar përreth pasi standardi i akomodimit të tij është përmirësuar dhe shpenzimet për infrastrukturën janë rritur, me një rrugë të re që lidh malet perëndimore me vijën bregdetare lindore që do të hapet këtë vit.

Diaspora e madhe shqiptare e Mbretërisë së Bashkuar dhe kampionët e famshëm vokal, si futbollisti i Southampton, Armando Broja dhe yjet e popit Dua Lipa dhe Rita Ora, kanë ndihmuar më tej në ngritjen e profilit të vendit.

Fluturimet nga Britania e Madhe drejt kryeqytetit, Tiranë, janë gjithnjë e më të disponueshme dhe të kërkuara. Faqja e internetit e rezervimeve Skyscanner tha se kishte parë një rritje prej 48% të rezervimeve në Shqipëri krahasuar me vitin 2019, duke reflektuar interesin për “destinacionet më pak të njohura, të cilat tradicionalisht konsiderohen jashtë rrugës së rrahur”. Rezervimet mesatare ishin për 2.1 persona, duke sugjeruar se aktualisht po rezervojnë kryesisht çifte dhe miq.

Megjithatë, Elton Caushi, i cili drejton operatorin turistik “Albanian Trip” me bazë në Tiranë, tha se vizitorët ishin “ndryshuar ndjeshëm” vitet e fundit nga çanta shpine në familje, veçanërisht nga vendet e BE-së, dhe familjet britanike tani janë gjithnjë e më të dukshme.

“Kroacia hyri në hartë në fund të konflikteve ish-Jugosllave, Bullgaria dhe Rumania befasuan Evropën me bukurinë dhe historinë e tyre kur u bënë pjesë e BE-së, dhe tani kontinenti është i etur për të zbuluar më shumë. Ka ardhur dita për një nga sekretet e fundit të Evropës”, tha ai.

Ndërtesa në kryeqytet, Tiranë

Zina Bencheikh, drejtoresha menaxhuese për Evropën në Intrepid Travel, tha se ka pasur një rritje të rezervimeve këtë vit, pjesërisht për shkak të faktit se Shqipëria ofron aventura pa gjurmën e karbonit të një fluturimi të gjatë, pasi njerëzit ishin “më të ndërgjegjshëm se kurrë për ndikimi mjedisor i festës së tyre”.

Ëild Frontiers, një nga operatorët e parë që nisi turne në Shqipëri, tha se kërkesat për udhëtimet e saj njëjavore me guidë – të vetmet që ofron nën 1,000 £ – u rritën me 30% në janarin e kaluar. Themeluesi i saj, Jonny Bealby, tha se vendi ishte “i vendosur të lulëzojë” në vitet e ardhshme.

Ai tha se Shqipëria kishte bërë një rrugë të gjatë që nga koha e komunizmit. Ai kujtoi se kur nisi për herë të parë udhëtimet në vend 12 vjet më parë, infrastruktura turistike mungonte plotësisht. Në vend të kësaj, ai u mbështet në një fiksues të Neës Channel 4 i cili kishte punuar në luftërat ballkanike për ta ndihmuar atë të organizonte akomodimin dhe transportin.

Ai e sheh Shqipërinë si pjesë të një vale të re destinacionesh, duke përfshirë Gjeorgjinë, Sllovakinë dhe Pakistanin, që po rriten në popullaritet teksa udhëtarët kërkojnë t’i shpëtojnë turistëve të tepërt. “Këto ishin vende që ishin destinacione shumë të veçanta një dekadë më parë dhe tani ato po bëhen më të zakonshme teksa njerëzit kërkojnë vende të çuditshme dhe të ndryshme dhe për t’u larguar nga turmat.”

Pikat historike të Shqipërisë

Gërmoni në të kaluarën e pasur të Shqipërisë duke vizituar qytete dhe fortesa në majë të kodrave si Krüje, kryeqyteti i parë i vendit, apo Gjirokastër dhe Berati. Rrënojat greke dhe romake ka edhe në Apolloni dhe Butrint. Për një pasqyrë të historisë më të fundit të vendit nën diktatorin komunist Enver Hoxha, eksploroni një nga bunkerët e shumtë të ndërtuar për të mbrojtur qytetarët nga regjimi paranojak, i vendosur në të gjithë peizazhin.

Peizazhe të lë pa frymë

Alpet Shqiptare janë një varg malor spektakolar me shtigje të shkëlqyera ecjeje që do t’ju çojnë rreth disa prej lumenjve më të pastër të Evropës, fshatrave të largëta dhe pamjeve mahnitëse. Shqipëria ka gjithashtu disa liqene të mëdhenj – Ohër, Prespë dhe Shkodër – për të eksploruar. Një rrugë e re, Arbëri, do të hapet në vitin 2022 që do të lidhë anët perëndimore dhe lindore të vendit dhe zemrën tradicionale në male me vijën e saj bregdetare më moderne.

Një kryeqytet i gjallë

Ka shumë për të parë dhe bërë në Tiranë, e cila është e sigurt, e shëtitshme dhe ndihet e zhurmshme pa u pushtuar nga turistët. Ka një skenë të lulëzuar baresh dhe restorantesh, veçanërisht në rrethin e Bllokut, dhe shumë muze për t’u vizituar. Tirana është Kryeqyteti Evropian i Rinisë për vitin 2022 dhe do të presë një program aktivitetesh arti dhe kulinarie, si dhe koncerte nga Dua Lipa dhe Rita Ora.

Vija bregdetare e bukur

Ashtu si vendet e tjera të Adriatikut, Shqipëria ka një vijë të gjatë dhe të bukur bregdetare me det bruz dhe plazhe të bukura, dhe me më pak turma ka më shumë mundësi të ketë hapësirë të bollshme edhe për peshqirin tuaj.

Kulturë bindëse

Shqipëria ka zhvilluar një kulturë të veçantë pasi ka qenë e izoluar nga vendet e tjera evropiane për kaq shumë kohë, pjesërisht për shkak të vargmalit të saj malor, i cili mbante larg ndikimin e jashtëm. Kuzhina shqiptare është një përzierje befasuese e shijeve mesdhetare dhe të Lindjes së Mesme, e bazuar në produkte me cilësi të lartë, shpesh me burim nga pazaret kaotike lokale. Vendi është gjithashtu një destinacion gjithnjë e më popullor për festivalet muzikore, duke përfshirë festivalin e muzikës elektronike Unum. The Guardian