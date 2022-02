Tensionet në Ukrainë, Xhaçka: I bashkohemi BE-së për më shumë sanksione ndaj Rusisë

Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme Olta Xhaçka , në takimin e 14-të të Komisionit Parlamentar të Stabilizim Asociimit mes përfaqësuesve nga vendi jonë dhe Bashkimi Europian, foli për qëndrimin e Shqipërisë ndaj Rusisë pas njohjes së pavarësisë së rajoneve të Ukrainës, Donetsk dhe Luhan.

Xhaçka deklaroi se vendi unë është tërësisht i linjëzuar me politikën e Jashtme të Bashkimit Europian.

Ajo shtoi se Shqipëria i bashkohet deklaratës së BE-së që përcakton sanksione shtesë ndaj Rusisë.

“Në lidhje me vendimin e Rusisë Rusisë për njohjen e Donetsk dhe Luhansk, i bashkohemi deklaratës së BE. Deklarata përcakton se do të ketë sanksione shtesë ndaj Rusisë. Të mos u jepen mundësi aktorëve të tretë që luajnë rol destabilizues në rajon”, tha ministrja.