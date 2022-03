“Tani po i marr hak”, ish-banori i Big Brother VIP komenton raportet me DJ PM dhe DJ Dagz (FOTO LAJM)

Kledi Hysa pas daljes nga shtëpia e Big Brother ka qenë shumë afër me dyshen e famshme, Dj Dagz & PM.

I ftuar në studion e ëhy?Not ai ka treguar për marrëdhënien që kanë jashtë me dy miqtë e tij.

“Kur isha në Big Brother isha i pari që hyra dhe nuk e dija që do vinte PM. Kur erdhi PM, ka momente që futesh në mendime dhe njeriu ka 60 mijë mendime në ditë. Sa erdhi ky, filluan mu shkurtuan mendimet mu bënë 30 mijë. S’më linte as të shkoja në ndonjë vend të bukur mendërisht, ma nxiu jetën. Dhe tani po ja marr hakun. I thashë bota është me rrota. Ja kam nxirë jetën, se ky nuk i ka qejf videot”, ka thënë Hysa./albeu.com/